Veja quais serviços da Prefeitura de Londrina estarão funcionando no feriado desta sexta

Nesse caso, as equipes serão escaladas em cada unidade conforme as demandas e exigências. Esses trabalhos abrangem atendimentos de saúde, segurança pública, serviços funerários e outros, que permanecerão funcionando.

Como já ocorre de praxe, em dias de feriado ou data comemorativa com ponto facultativo, os serviços denominados essenciais continuarão operando no feriado e também neste fim de semana, sem interrupções ou prejuízos.

O feriado religioso do padroeiro de Londrina é uma data móvel celebrada na segunda sexta-feira após o dia de Corpus Christi. Em 2024, a oficialização e vigência é norteada pelo Decreto nº 75, publicado no dia 17 de janeiro.

Por conta do feriado municipal do Sagrado Coração de Jesus, padroeiro de Londrina, que será celebrado na sexta-feira (7), a sede administrativa da Prefeitura de Londrina, localizada no Centro Cívico (avenida Duque de Caxias, 635), estará fechada na data comemorativa e retomará o funcionamento regular na segunda-feira (10).

Saúde





Na sexta-feira (7), estarão fechadas as Unidades Básicas de Saúde (UBSs), o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), a Policlínica Municipal, a Farmácia Municipal e os Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) e Infantil (CAPS I). Essas unidades de saúde reabrem para atendimento aos usuários na segunda-feira (10), em horário normal.





No dia 7 e em todo fim de semana, funcionarão normalmente os plantões dos Prontos Atendimentos (PA) do Maria Cecília (18 horas) e do Jardim Leonor (24 horas). Estarão abertas, 24 horas e todos os dias, as Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) 24 horas Maria Angélica Castoldo (Jardim do Sol) e Francisco de Arruda Leite (Jardim Sabará), esta última para atendimento exclusivo de pacientes com sintomas de dengue.



Os atendimentos realizados pelo Pronto Atendimento (PA) do União da Vitória, cujo prédio está passando por reformas, ocorrem na UBS do Ouro Branco, com funcionamento das 7h às 23h, também operando regularmente na sexta-feira, sábado e domingo, sem nenhuma alteração.





O Pronto Atendimento Infantil (PAI), a Maternidade Municipal Lucilla Balallai, Pronto Atendimento Psiquiátrico do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS III), e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência e Emergência (SAMU 192) também atenderão normalmente, todos os dias.

