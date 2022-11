Vereadora defende protesto e apoio financeiro a manifestantes no TG

Apoiadora do presidente Jair Bolsonaro (PL), a vereadora Jessicão (PP) tem usado o plenário da Câmara Municipal de Londrina para defender as manifestações que contestam o resultado das eleições democráticas no Brasil.





Além disso, ela confirmou que tem participado dos protestos, seja nas rodovias com caminhoneiros, ou no Tiro de Guerra, onde um acampamento foi formado e faixas exibidas com pedidos de “intervenção federal” e “SOS Forças Armadas”, o que é considerado ilegal pela Constituição.

Publicidade

Publicidade





Questionada pela FOLHA, a bolsonarista defendeu a legalidade dos atos. “Se as pessoas não concordam com o processo eleitoral e acham que teve um problema, é de todo valor que elas saíam às ruas para manifestação”, respondeu.





Sobre a presença nos atos, a parlamentar caiu em contradição e, inicialmente, disse que acompanhava o protesto no Tiro de Guerra de “uma forma até distante” pelas redes sociais e por informações de amigos acampados no local, mas voltou atrás depois que a reportagem disse que apurou informações sobre a presença da parlamentar nas manifestações e pedidos de colaboração por parte dos manifestantes.

Publicidade

Publicidade





Jessicão confirmou que foi “algumas vezes” aos protestos e lamentou que não pode patrocinar os atos por conta do cargo público que ocupa.





“Não posso ajudar financeiramente, mas gostaria. Me sinto presa e impotente no cargo de vereadora, pois considero a manifestação legítima. Mas, não consegui. Fui algumas vezes, passei no Tiro de Guerra, passei nos caminhoneiros como cidadã, que também se sente injustiçada e não acha que o processo eleitoral foi justo. Mas estive, sim, nas manifestações, mas não acampei por horas e horas ali, pois tenho que continuar dando sequência ao meu trabalho como vereadora”, declarou.







Leia a reportagem na íntegra na FOLHA DE LONDRINA.