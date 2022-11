Visitas aos cemitérios de Londrina começam antes do Dia de Finados

Às vésperas do Dia de Finados, celebrado nesta quarta-feira (2), os cemitérios de Londrina já começam a ter movimento. Mesmo com a garoa na manhã desta terça (1), muitos familiares preferiram visitar os túmulos para fugir da aglomeração do feriado. “Nunca deixo de vir na semana do Finados. Mesmo com a chuva, achei melhor me antecipar porque na véspera o clima é mais tranquilo e consigo até meditar mais sobre a vida e a morte”, diz Fátima Rossato, que passou pelo cemitério São Pedro (área central) nesta manhã para levar flores aos túmulos da filha e de dois tios.





No São Pedro, o mais antigo da cidade, os vendedores ambulantes iniciaram a montagem das barracas, esperando justamente o movimento da véspera. O vendedor de flores Ricardo Okamoto diz que a expectativa é vender cerca de 500 vasos nesta terça. “Isso se o tempo ajudar. A gente espera ter um movimento de 30% em comparação ao feriado porque já temos uma clientela fixa. Muitos passam por aqui para comprar flores e levar em outros cemitérios também”, diz Okamoto, que comercializa flores para o feriado de Finados há 17 anos.





