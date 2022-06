Londrina terá voo gratuito de balão para 100 pessoas no Aterro do Lago Igapó neste sábado

As 100 primeiras pessoas que estiverem no Aterro do Lago Igapó, neste sábado (2) das 13h até às 16h, poderão conferir gratuitamente como é voar de balão. Isto porque, o Aterro recebe neste fim de semana uma apresentação de Balonismo, evento que faz parte dos JAN's (Jogos de Aventura e Natureza) que, desde o dia 23 de julho, vêm sendo realizados em Londrina e outras quatro cidades. O critério para a subida seguirá a ordem de chegada.

O balonismo é um esporte aéreo que tem se tornado cada vez mais seguro para seus praticantes nos últimos anos e, inclusive, já possui diversos tipos de campeonatos ao redor do mundo como Fly In, Fly On, Caça à Raposa e Key Grabe. Em Londrina, a apresentação será feita no modo de voo cativo, que consiste em manter o balão inflado, ancorado ao solo por três cordas, podendo subir e descer livremente atingindo uma altura de até 50 metros.

Segundo o diretor de Inovação e Desenvolvimento da Paraná Esporte, Tiago Campos, a expectativa é de que toda a comunidade compareça em peso para prestigiar a apresentação, que acontecerá simultaneamente ao Circuito Brasileiro de Crossgame. “Se o tempo colaborar e nos ajudar, teremos um belo espetáculo para todos os que estiverem presentes. Estamos estimando cerca de 100 voos realizados aos céus de Londrina, então contamos com a presença de todos para mais esse evento”, comentou.





Para o presidente da FEL (Fundação de Esportes de Londrina), Marcelo Oguido, a apresentação de balonismo será um presente para quem puder acompanhar. “Os Jogos de Aventura e Natureza têm sido muito especiais para a nossa cidade e a apresentação de balonismo será, com toda certeza, um evento muito bonito a ser acompanhado. Esperamos que o tempo contribua com o espetáculo e convidamos a todos para prestigiar”, completou.





Além da apresentação de Balonismo e do Crossgame, a FEL também estará preparando outras apresentações esportivas para entreter o público no Aterro do Igapó, durante toda a tarde. Todos os eventos dos Jogos de Aventura e Natureza têm entrada gratuita e contam com o apoio da Prefeitura de Londrina, por meio da FEL e outras secretarias e órgãos municipais. Dentre eles, Educação, Obras e Pavimentação, Agricultura e Abastecimento, CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) e Londrina Iluminação.