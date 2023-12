Votação do Concurso de Decoração Natalina de Londrina termina nesta quarta-feira

Termina nesta quarta-feira (20) o prazo para votação dos imóveis finalistas do concurso de melhor decoração natalina de Londrina.





A votação continua aberta no perfil do Instagram da Prefeitura e já conta com quase 18 mil votos distribuídos em 20 fotos referentes a quatro categorias avaliadas. A página mostra as imagens dos imóveis que estão concorrendo, e as três fotos com mais curtidas, em suas respectivas categorias, serão as vencedoras.



Segundo o presidente do Codel (Instituto de Desenvolvimento de Londrina), Alex Canziani, o envolvimento das pessoas na rede social tem sido surpreendente.





“É muito rápido como a votação ganhou proporção. As pessoas se envolveram compartilhando as fotos, pedindo apoio aos amigos. Isso mostra o nosso objetivo com a retomada do concurso para este ano, reforçar essa união, a movimentação entre familiares e amigos em um momento de descontração e lazer prazeroso”, declarou.

