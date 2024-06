Macron reage a votação do Parlamento Europeu e dissolve Assembleia Nacional

O presidente da França, Emmanuel Macron, anunciou neste domingo (9) a dissolução da Assembleia Nacional e convocou eleições legislativas antecipadas após seu partido registrar pesadas perdas para a ultradireita no pleito do Parlamento Europeu.





Macron anunciou que o primeiro turno das eleições será em 30 de junho e o segundo, em 7 de julho. Ele classificou de perigoso o que chamou de "auge dos nacionalistas e demagogos".

A eleição para renovar o Parlamento Europeu foi vencida na França pelo partido de ultradireita Reunião Nacional, liderado por Marine Le Pen e Jordan Bardella. Segundo projeções divulgadas após o encerramento da votação, a sigla obteve 31,5% dos votos, mais que o dobro do partido de Macron, que ficou com 15,2%.





"Não posso fazer como se não tivesse ocorrido nada", disse o presidente diante da vitória avassaladora de sua opositora Marine Le Pen.







O avanço político foi liderado por Jordan Bardella, de apenas 28 anos e que optou por adotar um tom menos agressivo para fazer passar as ideias da extrema direita. Seu programa, porém, continua sendo ultranacionalista, anti-imigração e com alianças com os principais nomes do populismo europeu.