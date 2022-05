Maringá dá exemplo com voluntariado na volta à normalidade pós-temporal

Maringá sofreu muitos danos por conta do temporal que aconteceu no dia 23 de abril, um dos piores dos últimos tempos. Para recuperar a cidade de todos os estragos a mobilização da comunidade, voluntários, empresas e servidores foi fundamental na força-tarefa organizada pelo Gabinete de Gestão de Crise da Prefeitura de Maringá. Com a união e dedicação de vários segmentos, ao lado da gestão municipal, rapidamente os pontos mais críticos foram solucionados e a normalidade foi sendo restabelecida rapidamente.

Durante mais de 10 dias, em média 500 pessoas, entre servidores, voluntários e terceirizados, foram às ruas para garantir a segurança e o bem-estar dos maringaenses. Houve dias com jornada de até 15 horas de trabalho diário. Até o momento, cerca de 500 árvores foram removidas e mais de 2,4 mil toneladas de galhos e troncos foram recolhidos das vias. Os trabalhos seguem até que todas as ocorrências sejam atendidas.

Desde a madrugada do temporal, as equipes realizaram mais de 2 mil viagens para levar os materiais até a Pedreira Municipal. Além disso, atuaram para garantir o restabelecimento da luz das residências. Mais de 250 padrões de energia foram religados pela prefeitura, atendendo 100% dos pedidos da população por meio da Ouvidoria Municipal.





O trabalho só foi possível com o apoio de empresas e de vários voluntários que doaram tempo, dedicação e recursos em prol da cidade. No total, 39 empresas apoiaram a força-tarefa de diversas formas: equipamentos, maquinários, funcionários e lanches para as pessoas envolvidas na mobilização.





Para o coordenador do Gabinete de Gestão de Crise e secretário municipal de Segurança, Ivan Quartaroli, a união de todos foi fundamental para o atendimento das ocorrências, solucionando, em primeiro lugar, situações mais graves. “Mais uma vez, Maringá mostrou resiliência, organização e que está sempre pronta para superar desafios por meio da força e união de todos”, afirma.

Força-tarefa do Gabinete de Gestão de Crise em números:





- Mais de 500 árvores removidas

- Mais de 2,4 mil toneladas de materiais recolhidas

- Mais de 2 mil viagens para recolhimento de materiais

- 500 pessoas, entre servidores e voluntários, trabalhando diariamente

- Apoio de 39 empresas com maquinários, equipamentos e lanches

- 250 padrões de energia religados pela força-tarefa