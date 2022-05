Serviço Alerta Geada entra em operação a partir desta terça em Londrina e em todo o Paraná

Entra em operação nesta terça-feira (3) o Alerta Geada, serviço que o IDR-PR (Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná) e o Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) oferecem aos produtores rurais com o objetivo de avisar com antecedência a possibilidade de ocorrer danos à agropecuária em virtude do frio.



Durante o período de operação (de maio a setembro), os pesquisadores publicam diariamente um boletim informativo sobre as condições meteorológicas e a evolução de massas polares no Estado, que pode ser acompanhado também no aplicativo.

Além do boletim diário, um pré-alerta é emitido e amplamente divulgado com 48 horas de antecedência diante de eventuais aproximação de massas de ar frio com potencial de causar danos à agropecuária. Caso as condições persistam, um novo aviso é expedido em até 24 horas antes da possível ocorrência do fenômeno.







Em operação desde 1995, o Alerta Geada, originalmente formulado para a proteção dos cafezais paranaenses, vem beneficiando vários setores da agropecuária, lembra a agrometeorologista do IDR-PR, Heverly Morais. “Na silvicultura, por exemplo, para a proteção de viveiros e de mudas recém-implantadas no campo, produtores de hortaliças, aves e suínos também buscam os alertas emitidos pelo serviço”, diz a pesquisadora. O Alerta Geada conta com o apoio da Seab (Secretaria Estadual da Agricultura e do Abastecimento), Consórcio Pesquisa Café, prefeituras, cooperativas e associações de produtores.





