Missa de um ano de falecimento de Karol e Luan vai ser celebrada neste domingo

A Santa Missa de um ano de falecimento dos jovens Karoline Verri Alves (17) e Luan Augusto (16) será realizada no próximo domingo (23), às 19h, na Paróquia Santo Antônio de Cambé (Região Metropolitana de Londrina), às 19h.





A celebração será presidida pelo arcebispo dom Geremias Steinmetz , com a participação do Setor Juvenil , jovens e adolescentes da arquidiocese. Na intenção da Santa Missa, as orações de toda a Igreja pela paz, principalmente nas escolas.



Karoline e Luan foram mortos em um atentado no colégio estadual Professora Helena Kolody , em Cambé, no dia 19 de junho do ano passado.





O casal de namoradora Karol e Luan participava do grupo de jovens da Paróquia Santo Antônio e do grupo de jovens vicentinos. Familiares e amigos relatam a participação frequente dos dois na Santa Missa e no sacramento da Confissão, além do desejo que tinham por entender e viver cada vez mais os ensinamentos da Igreja.





Desde que a história dos dois ficou conhecida, as famílias tem dado seu testemunho, em várias partes do país, sobre a busca da santidade.





