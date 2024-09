Motociclista morre após bater em caminhão que estava estacionado na rodovia no Noroeste do Paraná

Um jovem de 26 anos morreu após bater a motocicleta que pilotava na traseira de um caminhão na PRC-487, em Campo Mourão, no Noroeste do Paraná, na noite desta segunda-feira (16).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o homem conduzia uma Honda NX-4 Falcon pela via quando, ao atingir o KM 179, colidiu com a traseira de um caminhão Volkswagen 24.50, que estava estacionado devido a problemas mecânicos.

A colisão deixou os dois veículos danificados e causou a morte do condutor da motocicleta. O corpo foi recolhido e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal).





A motocicleta foi recolhida ao Pátio da PRE por ter débitos.