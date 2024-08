Motorista atropela dois cavalos e foge do local no Noroeste do Paraná; outros dois carros se envolvem no acidente

O atropelamento de dois cavalos causou acidentes na BR-376, em Alto Paraná, no Noroeste do Paraná, na manhã desta segunda-feira (26).





Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), um primeiro veículo, ocupado por trabalhadores do Depen (Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná), tentou desviar dos denimais, mas acabou colidindo com uma defensa, o que causou um capotamento.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Na sequência, um segundo veículo, que não foi identificado por ter fugido do local, atropelou os dois cavalos.





Por fim, um terceiro carro, ocupado por trabalhadores do Prever, passou com uma das rodas sobre a cabeça de um dos animais, o que fez o motorista perder o controle da direção e colidir contra um muro do canteiro central.





A Polícia Rodoviária Federal informou que não houve vítimas. Os agentes estiveram no local para orientar o trânsito até a retirada dos veículos e dos animais da pista.