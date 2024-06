Motorista de caminhonete fica ferido ao bater em traseira de caminhão em Arapongas

Um jovem de 24 anos ficou ferido após bater a caminhonete que conduzia na traseira de um caminhão na PR-444, em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), na noite desta segunda-feira (10).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Federal), o homem dirigia uma Chevrolet S10 no sentido do entroncamento da BR-369 ao entroncamento da PR-218 quando, ao passar pelo KM 2, colidiu com a traseira de um caminhão Mercedes-Benz Axor 2544 com semirreboque, que estava parado na faixa direita devido a problemas mecânicos.

O motorista da caminhonete teve ferimentos, foi socorrido no local e precisou ser encaminhado ao Honpar (Hospital Norte do Paraná) para receber atendimento médico.





O condutor do caminhão, um homem de 55 anos, não se feriu e obteve resultado negativo no teste etilométrico.