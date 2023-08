Motorista é preso em flagrante por dirigir embriagado e provocar acidente em São Sebastião da Amoreira

Um homem de 32 anos foi preso em flagrante por dirigir embrigado e provocar um acidente na PR-525, em São Sebastião da Amoreira (Região Metropolitana de Londrina) na noite deste sábado (26).





Segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o homem dirigia um Volkswagen Gol no sentido Nova América da Colina (Região Metropolitana de Londrina) - São Sebastião da Amoreira quando colidiu com a lateral de um Hyundai HB20, que transitava no sentido contrário.

O motorista do HB20, de 38 anos, não teve ferimentos. Já a passageira do veículo, de 31 anos, teve ferimentos leves e foi encaminhada para receber atendimento médico no Hospital de São Sebastião da Amoreira.





Os policiais foram até o local e fizeram o teste etilométrico no condutor do Gol. O resultado foi de 0,85mg/L, o que culminou na prisão em flagrante. O homem foi conduzido para a Delegacia da PCPR (Polícia Civil do Paraná) de Assaí (Região Metropolitana de Londrina).





O condutor do HB20 também fez o teste e o resultado foi negativo.