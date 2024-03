Motorista é preso por dirigir embriagado após colisão com caminhão na PR-092, em Joaquim Távora

Um homem de 36 anos foi preso por dirigir embriagado após um caminhão colidir contra o carro que dirigia na PR-092, em Joaquim Távora, no Norte Pioneiro do Paraná, na tarde desta quinta-feira (14).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o motorista do caminhão Volvo FH 540, com placas de Campo Grande/MS, tem 39 anos e dirigia pela via quando, ao atingir o KM 307, colidiu com a lateral de um Fiat Uno, que estava entrando na rodovia.

Nenhum condutor ficou ferido e ambos foram submetidos ao teste etilométrico. Enquanto o motorista do caminhão obteve resultado negativo, o condutor do Fiat Uno apresentou sinais de embriaguez, que foram confirmados pelo teste.





O homem foi preso e encaminhado à Delegacia da PCPR (Polícia Civil do Paraná) de Joaquim Távora.