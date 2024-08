Motorista é preso por dirigir embriagado após se envolver em acidente que deixou criança ferida em Mandaguari

Policiais e bombeiros retomam buscas por bebê desaparecido na região de Apucarana

Policiais militares e bombeiros retomaram, na manhã deste domingo (18), as buscas pelo menino Arthur de Lima, de dois anos, que desapareceu na tarde da última sexta-feira (16), na área rural de Cambira, na região de Apucarana, no Centro-Norte do Paraná.