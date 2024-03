Motorista fica ferido após colisão entre caminhões na PR-090, em Alvorada do Sul

O motorista de um caminhão ficou ferido após outro caminhão colidir com a lateral do veículo que conduzia na PR-090, em Alvorada do Sul (Região Metropolitana de Londrina), na noite desta quarta-feira (6).





De acordo com informações do BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), um caminhão Volkswagen 17.210 com placas de São Bento do Sul/SC seguia no sentido de Bela Vista do Paraíso a Alvorada do Sul quando, ao atingir o KM 43, colidiu com a lateral de um caminhão Mercedes-Bens LP 321, com placas de Sertanópolis/PR, que trafegava no mesmo sentido.

O motorista do primeiro caminhão - o que colidiu contra o outro veículo - tem 36 anos e não se feriu. O teste etilométrico apontou resultado negativo.





Já o motorista do segundo caminhão - o que foi atingido na lateral - tem 59 anos e teve ferimentos. O condutor precisou ser encaminhado ao Hospital São Jorge, em Bela Vista do Paraíso, para receber atendimento médico.