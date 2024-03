Dois homens são presos por transportar 500 pacotes de cigarros estrangeiros em Bela Vista do Paraíso

Dois homens foram presos pelo crime de contrabando ao serem flagrados transportando cigarros vindos do Paraguai na PR-090, em Bela Vista do Paraíso (Região Metropolitana de Londrina), na tarde desta quarta-feira (6).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o veículo Volkswagen T-Crosse de cor prata foi abordado durante uma operação de fiscalização na rodovia. Os homens chamaram a atenção dos policiais por terem tentado desviar da fiscalização por uma estrada rural.

Mesmo com a tentativa de desvio, os policiais conseguiram abordar o veículo, além de um Volkswagen Virtus, que seguia pela mesma estrada.





Durante a abordagem, nada de ilícito foi encontrado no T-Cross. No entanto, os policiais encontraram vários pacotes de cigarro do Paraguai no veículo Virtus.





Todos os ocupantes do carro foram encaminhados à Delegacia da PF (Polícia Federal) e dois homens acabaram presos pelo crime de contrabando.





O carro e os cigarros contrabandeados, que somaram 500 pacotes, foram entregues ao depósito da Receita Federal.