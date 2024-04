Motorista morre após carro capotar e bater contra caminhonete na PR-986, em Rolândia

Um homem de 43 anos morreu após capotar o veículo que dirigia e colidir contra uma caminhonete na PR-986, em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina), na noite deste domingo (31).





De acordo com o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), o motorista dirigia um Hyundai HB20 pela via no sentido de Rolândia a Cambé quando, ao atingir o KM 7, perdeu o controle da direção e capotou o carro.

Na sequência, o veículo atravessou o canteiro central e atingiu uma Chevrolet S10, que seguia no sentido contrário, na outra pista.





A caminhonete era conduzida por um homem de 57 anos, que ficou ferido. Além disso, o veículo levava dois passageiros, uma mulher de 56 anos e um homem de 41 anos. Ambos ficaram feridos.





Todos os ocupantes da Chevrolet S10 foram socorridos no local e encaminhados ao Hospital San Rafael, de Rolândia, para receber atendimento médico.