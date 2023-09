Mulher morre em hospital após ficar gravemente ferida em acidente em Tomazina

Uma mulher de 55 anos morreu no hospital após ficar gravemente ferida em um acidente na PR-422, em Tomazina, no Norte Pioneiro do Paraná. A ocorrência foi registrada na noite deste sábado (23).





Segundo o BPRv (Batalhão de Polícia Rodoviária), da PMPR (Polícia Militar do Paraná), a caminhonete S10 ocupada pela vítima era conduzida pelo motorista de 57 anos no sentido Wenceslau Braz - Tomazina quando colidiu com um caminhão que passava pela rodovia.

Os dois veículos ficaram danificados e a passageira da S10 teve ferimentos graves. A mulher foi encaminhada para o hospital para receber atendimento e morreu na instituição de saúde.





Os condutores do caminhão e da S10 realizaram o teste etilométrico e os resultados de ambos foram negativos.