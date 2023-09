Polícia Civil prende homem em flagrante por furtos em Arapongas, Sabáudia e Astorga

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu em flagrante um homem, de 25 anos, por furtos cometidos nos municípios de Arapongas, Sabáudia e Astorga, na região Norte do Estado. A captura aconteceu nesta quinta-feira (21), em Apucarana.





De acordo com as investigações, o primeiro furto ocorreu na madrugada de terça-feira (19), em Astorga. Dois indivíduos arrombaram uma porta de vidro e subtraíram diversos objetos e um malote com aproximadamente R$ 5 mil.

Publicidade

Publicidade





Na sequência, deslocaram-se até o município de Sabáudia, onde furtaram um depósito de material de construção, levando diversas ferramentas.





Em continuidade, na madrugada desta quarta-feira (20), o indivíduo, de 25, adentrou clandestinamente em um posto de combustível em Arapongas, mediante arrombamento da porta, e subtraiu diversos objetos e dinheiro.

Publicidade





“Assim que a equipe policial tomou conhecimento da correlação entre os crimes, foram iniciadas as diligências para localizar e qualificar o autor, o que ocorreu na manhã desta quinta-feira. Os policiais civis saíram imediatamente em busca do homem e o localizaram no Distrito de Pirapó, em Apucarana”, afirma o delegado da PCPR Bruno Sentone.





O indivíduo foi autuado em flagrante por furto e encaminhado ao sistema penitenciário. As investigações da PCPR continuam a fim de identificar demais envolvidos nos crimes.





A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em investigações contra furtos e roubos. As denúncias podem ser feitas de forma anônima, pelos números 197, da PCPR ou 181 do Disque-Denúncia.