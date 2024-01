Governo do Japão oferece bolsas de estudo com benefícios a brasileiros

O Governo Japonês, através do MEXT (Ministério da Educação, Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia), oferece anualmente seis modalidades de Bolsas de Estudo, com o intuito de recrutar intercambistas estrangeiros para estudar em instituições de ensino do Japão.





A oportunidade é para todos os brasileiros que cumprirem com os requisitos de cada modalidade.



Estão abertas até 16 de fevereiro as inscrições para as modalidades de “Treinamento para Professores” e “Cultura e Língua Japonesa”.





O cronograma completo está disponível no site do Consulado Geral do Japão, em Curitiba. Os candidatos aprovados partirão para o Japão a partir da segunda quinzena de setembro, para participar de programas específicos oferecidos pelas universidades japonesas.





Os benefícios das bolsas são: passagem de ida e volta do Japão; isenção das taxas de matrículas e mensalidades e bolsa mensal.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: