Nove cofrinhos para doação ao Hospital do Câncer são furtados em Ibiporã

“A funcionária notou que tinha sumido o cofrinho, que, inclusive, estava preso ao cabo de aço para evitar justamente o furto. Mas esse rapaz pegou um sorvete, preparou a mochila dele e acredito que cortou com um alicate. Dá para ver que ele não fez força. Vimos nas imagens que é um rapaz bem vestido, poderia estar trabalhando ou até ser voluntário no hospital”, destacou o empresário Valdenir Piedade.

Somente após ver as imagens da câmera de segurança que tiveram a certeza do crime.

O caso mais recente foi no fim de semana, quando o rapaz se passou por cliente no comércio de sorvetes, no centro, para tirar o objeto e esconder na bolsa.

Moradores de Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina) estão revoltados. Um mesmo homem é suspeito de furtar, pelo menos, nove cofres do Hospital do Câncer de Londrina em cinco estabelecimentos diferentes nas últimas semanas: lotérica, casa agropecuária, loja de produtos eletrônicos, mercearia e sorveteria.





O comerciante encontrou o objeto no dia seguinte, destruído e jogado numa construção a uma quadra da sorveteria, no entanto, sem as moedas.





“As pessoas precisam ficar em alerta. Coloquei no grupo do comércio da cidade e vários empresários relataram furtos e parece ser a mesma pessoa, que não deve ter Deus no coração, não deve saber o sofrimento dos pacientes para fazer esse tipo de crime. É deplorável”, lamentou. O caso foi registrado na Polícia Civil, por meio de BO (Boletim de Ocorrência).







Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: