Novo milionário do programa Nota Paraná é de São José dos Pinhais

O maior prêmio do Nota Paraná , no valor de R$ 1 milhão, saiu para um consumidor de São José dos Pinhais (Região Metropolitana de Curitiba). O novo milionário concorreu com 11 cupons, gerados de 15 notas fiscais emitidas. O sorteio ocorreu na manhã desta quinta-feira (10).

Criado pelo Governo do Estado e operacionalizado pela Sefa (Secretaria da Fazenda), o Nota Paraná devolve parte do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) pago pelo contribuinte nas compras a varejo. Os participantes também concorrem a prêmios mensais. A Sefa alerta os consumidores para que mantenham sempre o cadastro no Nota Paraná atualizado, o que facilita o contato da coordenação do programa na hora de comunicar o resultado dos sorteios.







Para participar, basta se cadastrar no site notaparana.pr.gov.br e aderir ao regulamento. Ao solicitar o CPF (Cadastro de Pessoa Física) na nota, o contribuinte ganhará um bilhete eletrônico pela primeira compra do mês. Depois, cada R$ 200,00 em notas fiscais dá o direito a um bilhete para o sorteio do respectivo período de adesão. Os créditos do programa podem ser utilizados para abater o IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor) ou transferidos para a conta bancária do contribuinte. Já para participar do Programa Paraná Pay é preciso acessar o cadastro no Nota Paraná e fazer o aceite.