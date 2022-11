Novos radares de Londrina começam a multar a partir de hoje

A partir dessa segunda-feira (7), a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) começa a aplicar multas nos 14 novos pontos de radares contra o motorista que ultrapassar o limite de velocidade permitido.





Enquanto dez equipamentos irão fiscalizar somente o excesso de velocidade, outros quatro também poderão capturar o avanço de semáforo e a parada sobre a faixa de pedestres. Em Londrina, atualmente, estão em operação 79 pontos de monitoramento eletrônico instalados no ano passado, além de 40 câmeras de videomonitoramento.

Conheça os pontos:

Velocidade Máxima permitida – 40 Km/h

Rua Bento Munhoz da Rocha Neto (Cruzamento com Rua João Wycliff; com Display de velocidade)

Rua Rio Grande do Sul (Cruzamento com Rua Amapá; com Display de velocidade)











Velocidade Máxima permitida – 50 Km/h Av. Angelina Ricci Vezozzo (próximo ao Ribeirão Lindóia)

Av. Águia Imperial (Cruzamento com Rua Perdizes)

Av. Arthur Thomas, 1880

Av. Máximo Peres Garcia, 630

Av. Ayrton Senna da Silva (cruzamento com Rua Caracas – sentido Norte/Sul; com Display de velocidade)

Av. Ayrton Senna da Silva (cruzamento com Rua Caracas – sentido Sul/Norte; com Display de velocidade)

Velocidade Máxima permitida – 60 Km/h Avenida Francisco Gabriel Arruda, 449

Rodovia Mábio Gonçalves Palhano (Cruzamento com Rua Rubens Carlos de Jesus).

Radares mistos, que fiscalizam velocidade, avanço de semáforo e a parada sobre a faixa estarão presentes nas seguintes localidades:

Velocidade – 40 Km/h



Rua Uruguai (Cruzamento com rua Bolívia)

Rua Bahia (Cruzamento com rua Amapá)





Velocidade Máxima permitida – 60 Km/h

Av. Winston Churchill (Cruzamento com Av. da Liberdade)

Avenida Arcebispo Dom Geraldo Fernandes (Cruzamento com Rua Amapá)