Ônibus carregado com vinhos e azeites argentinos é apreendido em Ibiporã

A equipe da Receita Federal de Londrina interceptou um ônibus em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina) na noite de sexta-feira (19) transportando grande quantidade de vinhos e azeites argentinos sem a devida documentação fiscal.







A bordo do veículo estavam, além do motorista, duas mulheres residentes na região de Londrina. Devido à ausência de documentos e à proibição pela Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) da importação do azeite transportado, todos os envolvidos foram conduzidos à Polícia Federal para as devidas providências.

O azeite em questão está proibido para venda no Brasil desde 2021, conforme a Resolução RE n.º 1.303, de 30 de março de 2021, da Anvisa.





Esta resolução proíbe a “comercialização, distribuição, fabricação, propaganda e uso” de todos os lotes do “Aceite de Oliva Extravirgen Olivares del Valle Viejo”, devido a irregularidades em sua formulação e rotulagem.





“Todas as análises realizadas no produto pelo Ministério da Agricultura e Abastecimento (Mapa) mostraram resultados insatisfatórios, não cumprindo os requisitos de composição e padrões de qualidade estabelecidos para o azeite de oliva”, destaca a resolução.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: