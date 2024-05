Londrina recebe feira de serviços do Governo do Paraná na próxima semana

O Governo do Estado, por meio da Seju (Secretaria de Justiça e Cidadania), promove nos próximos dias 8, 9 e 10 de maio (quarta a sexta-feira) a feira de serviços Paraná em Ação em Londrina.





Durante os três dias de feira, serão ofertados de maneira gratuita diversos serviços como confecção de documentos, intermediação de mão de obra, cadastramento em programas sociais, serviços municipais, além de exposições e programação voltada às crianças.

A ação conta com o apoio da prefeitura de Londrina, que cedeu o Centro Esportivo Maria Cecília, no Conjunto Habitacional Violim, nas Zona Norte da cidade, para a realização do evento, e também diversas outras secretarias e órgãos estaduais.





Para a deputada estadual e Procuradora Especial da Mulher da Assembleia Legislativa do Paraná, Cloara Pinheiro, que também está apoiando o evento, essa é uma oportunidade única para os londrinenses.

“Durante esses três dias, estaremos oferecendo uma gama diversificada de serviços de forma totalmente gratuita, visando promover a cidadania e o bem-estar de nossa comunidade. Convido a todos os londrinenses a participarem deste evento, aproveitando os serviços disponíveis e contribuindo para uma cidade mais justa e inclusiva. Juntos, estamos construindo uma Londrina melhor para todos”, reforça.





“Estamos levando cidadania para todos os municípios do Estado. O Paraná em Ação se tornou um dos carros-chefes da Seju nesta área, e conta com cada vez mais parceiros para levar serviços gratuitos para mais perto da população”, afirmou o secretário Santin Roveda.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: