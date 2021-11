Paloma Pissinati é velada nesta sexta-feira em Londrina; veja horário e local

O corpo da secretária de saúde de Rolândia (Região Metropolitana de Londrina), Paloma Pissinati, será velado a partir das 9h desta sexta-feira (26) no cemitério Parque das Allamandas, em Londrina.

O local onde entes poderão se despedir da gestora está situado na rua Joana Rodrigues Jondral, no bairro Cilo II, com acesso pela avenida Tiradentes.

O sepultamento está previsto para as 16h no mesmo local, como informou a Prefeitura de Rolândia.





Pissinati faleceu aos 31 anos por morte encefálica nesta quinta-feira (25), após internação desde a última segunda (22) na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do HU (Hospital Universitário) de Londrina. Uma embolia pulmonar lhe levou a duas paradas cardiorrespiratórias. Leia mais.





Com formação em enfermagem, assumiu a pasta de saúde pela gestão do prefeito Ailton Maistro (PSL) em janeiro de 2021.

Sua partida gerou notas de pesar vindas do secretário de Estado de Saúde, Beto Preto, que reconheceu o trabalho de Pissinati à frente do combate à pandemia do novo coronavírus, além do Coren (Conselho Regional de Enfermagem do Paraná), o Departamento de Saúde Coletiva e de Enfermagem da UEL (Universidade Estadual de Londrina), e o Colegiado do curso de Enfermagem da Universidade.