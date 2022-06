Acidente em obra da UEM deixa cinco feridos

Cinco pessoas se feriram em um acidente na manhã deste sábado (25) em uma obra do câmpus sede da UEM (Universidade Estadual de Maringá).

Em nota, a instituição informou que a situação ocorreu no Bloco Q-07, nas proximidades da esquina da avenida Colombo com a rua Ardinal Ribas, em Maringá (Noroeste).

Os feridos - nenhum fatal - foram prontamente atendidos pelo Corpo de Bombeiros e Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência). Estão conscientes, estáveis e foram encaminhados para o Hospital Samaritano. A UEM informou que "lamenta profundamente o ocorrido" e "acompanha os estados de saúde das pessoas e está à disposição".





Ainda de acordo com a nota oficial, as primeiras informações recebidas pela Administração Central, no momento da concretagem da última laje, ainda vazia, as escoras não aguentaram e o conjunto de caixaria e ferragem ruíram. O Bloco Q-07 é local das futuras instalações da Caixa Econômica Federal e da Diretoria de Material e Patrimônio da universidade.