Ações integradas reduzem número de crimes em propriedades rurais do Paraná

Uma mobilização que prevê ações integradas para prevenção de crimes nas mais de 276 mil propriedades rurais do Paraná vem reduzindo as ocorrências policiais no campo.







Segundo dados da Polícia Militar do Estado, houve queda dos principais indicadores criminais no ambiente rural no primeiro quadrimestre deste ano (janeiro a abril) em comparação ao mesmo período de 2023.



A queda de homicídios, roubos, furtos qualificados, furto de gado, roubo de veículos e furto/roubo de insumos agrícolas ficou em 25%, 22%, 28%, 45%, 39% e 36%, respectivamente, na comparação entre os dois períodos.







Entre as ações que contribuíram para essa queda de ocorrências estão o aumento de 128% no cadastro de propriedades rurais, a alta de 129% na adesão ao Programa Patrulha Rural Comunitária 4.0 (com a instalação de placas de identificação), além da divulgação de uma cartilha com dicas de prevenção.

POLICIAMENTO DE PROXIMIDADE





“Também registramos ampliação dos indicadores repressivos por parte da polícia – crescimento de 28% nos mandados de prisão e de 31% no flagrante de tráfico de drogas”, completa o capitão da PM Íncare Correa de Jesus, chefe da Coordenadoria de Patrulha Rural Comunitária.







O capitão cita ainda ações como o policiamento de proximidade junto à população rural (cadastro de propriedades, visitas e reuniões comunitárias) e o desenvolvimento de ações conjuntas junto aos Consegs (Conselhos Comunitários de Segurança Urbanos e Rurais), às Sociedades Rurais e aos Sindicatos Rurais em todo o território paranaense.





