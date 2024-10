Paraná tem média de 43 incêndios ambientais por dia em 2024

A estiagem que assola boa parte do país levou o Paraná a decretar situação de emergência há pouco mais de um mês. O tempo seco resultou, do início do ano até a semana passada, em 12,6 mil atendimentos de incêndios ambientais por parte do Corpo de Bombeiros em todo o estado, o que representa uma média de 43 ocorrências por dia. O total é 130% maior do que as 5,5 mil ocorrências registradas no mesmo período do ano passado.





Dos 399 municípios paranaenses, dois terços relataram ao menos uma notificação de incêndio florestal este ano. Ponta Grossa lidera o ranking, com 703 registros, seguido por Maringá (638), Curitiba (470), Paranavaí (469), Apucarana (420), Londrina (415), Umuarama (394), São José dos Pinhais (341), Campo Mourão (374) e Cascavel (306).

Já em relação às regiões atendidas por Grupamentos (GB) e Subgrupamentos Independentes (SGBI) dos Bombeiros, o 5º GB, com sede em Maringá, foi o que concentrou o maior número de ocorrências. Foram 1.897 em quase 300 dias do ano. O 3º GB, que atende a região de Londrina aparece em seguida, com 1.647 ocorrências, seguido pelo 2º GB de Ponta Grossa (1.524), 4º GB de Cascavel (1.057) e pelo 9º SGBI de Paranavaí (797).





Os números levam em conta os eventos atendidos pelo Corpo de Bombeiros, porém relatórios do próprio governo estadual apontam que o número de focos de calor são bem maiores do que o total de ocorrências que tiveram ação dos bombeiros. A rápida propagação do fogo com a vegetação seca tem sido um desafio para as equipes. No dia 26 de setembro, queimadas em diferentes regiões de Londrina desafiaram a logística do Corpo de Bombeiros.





