Aos 85 anos, Cornélio Procópio celebra protagonismo regional

Considerada a capital do Norte Pioneiro, Cornélio Procópio completa 85 anos nesta quarta-feira (15) e celebra o protagonismo na região.





Graças ao seu desenvolvimento, a cidade se tornou uma referência no ensino superior, no mercado tecnológico e na saúde para cerca de 45 municípios em uma das áreas mais promissoras do Paraná, na região que fica entre Londrina e a divisa com o estado de São Paulo.



Em entrevista à FOLHA, o prefeito Amin Hannouche (PSD) ressaltou que Cornélio Procópio, atualmente com 45 mil a 50 mil habitantes, é um município estratégico para atendimento da população paranaense com os principais serviços do Estado, entre eles, as regionais de Educação e Saúde, 18º Batalhão da Polícia Militar, 11º Subdivisão Policial, Corpo de Bombeiros e Detran.





“Também estamos em processo de trazer para a cidade, a nova unidade do IML (Instituto Médico Legal) para melhorar o atendimento na região. Vamos retomar o assunto com o novo secretário de Segurança Pública, que assumiu na nova gestão do governador Ratinho Júnior”, adiantou o prefeito.





As unidades mais próximas do IML estão em Jacarezinho, Apucarana e Londrina.





