Após aumento de casos de covid-19, UTFPR de Apucarana suspende aulas

As aulas presenciais no campus da UTFPR (Universidade Tecnológica Federal do Paraná) em Apucarana (Centro-Norte) estão suspensas até esta sexta-feira (24), em razão do aumento do número de casos de Covid-19 entre os alunos da instituição. A determinação teve início na quarta (22).



De acordo com a direção da instituição, cerca de 200 alunos teriam participado no último fim de semana, em Cascavel (Oeste), de um evento esportivo que reuniu estudantes dos cursos de engenharias de várias universidades do Estado. Alguns deles começaram a apresentar sintomas na segunda (20).



Não foi divulgado o número de casos confirmados e a decisão, segundo nota publicada pela UTFPR, “tem o objetivo de resguardar a saúde da comunidade acadêmica e manter o controle epidemiológico da doença. A orientação é que os alunos sintomáticos procurem as unidades básicas de saúde do município para a realização do teste rápido.”







A medida foi anunciada pela direção-geral do campus, juntamente com a obrigatoriedade do uso de máscaras até o fim deste semestre letivo, em 6 de julho. Com a suspensão, os estudantes estão participando das aulas remotamente. As demais atividades no campus, como os setores administrativos, restaurante universitário e a biblioteca, seguem em funcionamento.







Todos as atividades devem retornar à normalidade na segunda-feira (27). Atualmente, a UTFPR em Apucarana possui 1.889 estudantes matriculados em sete cursos de graduação e um de mestrado.



