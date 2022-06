Dupla morre em confronto com a Rotam em Londrina

Dois homens morreram em confronto com equipes da Rotam (Rondas Ostensivas Tático-Móvel) da PM (Polícia Militar) em Londrina na noite de quarta-feira (22).

Segundo a PM, a situação ocorreu no bairro Vivi Xavier, zona norte, quando os policiais estavam em patrulhamento com base em informações de que os passageiros de um Jetta Preto estariam traficando tanto na área do 30º BPM (Batalhão de Polícia Militar) quanto do 5º BPM, além de portar armas.





Quando as equipes viram o carro suspeito, anunciaram abordagem e tentaram aproximação. No entanto, conforme a PM, o motorista e passageiro ao perceberem a presença da viatura, não acataram as ordens e sacaram armas. Os policiais revidaram e, depois do confronto, as equipes acionaram o Corpo de Bombeiros, mas os dois indivíduos foram a óbito.

Durante a busca no veículo, foram encontrados entorpecentes e, na residência de um dos ocupantes do automóvel, que estava próximo, uma grande quantidade de drogas, além de valor considerável de dinheiro em espécie. Valores e quantidades não foram divulgados, nem as identidades dos mortos.





Foram acionados os órgãos competentes e apreendidos tanto os armamentos quanto os entorpecentes e dinheiro. Foi lavrado boletim de ocorrência e apresentada ao delegado de plantão para procedências cabíveis. Na lavratura do boletim, foi feita consulta de ambos os indivíduos, e ambos possuem mandados de prisão em aberto pelo crime de homicídio.