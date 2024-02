Após colisão contra barranco em Arapongas, carro é retido pela PRE por débitos

Depois de uma colisão contra barranco em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina), um carro foi retido pela PRE (Polícia Rodoviária Estadual) na tarde deste domingo (18) por débitos.





Conforme a PRE, a situação ocorreu por volta das 13h45, no quilômetro um da PR-444. O Volkswagen Gol de placa de Arapongas seguia no sentido ribeirão dos Dourados à Arapongas quando o condutor acabou perdendo controle e colidiu contra o barranco existente ao lado direito da rodovia.

O motorista de 28 anos não se feriu, e o teste de etilômetro deu resultado 0,00 mg/L. A pista era dupla, uma curva aberta e o tempo estava chuvoso.





Ao fazer a verificação, os policiais descobriram que o carro estava com débitos referentes a licenciamentos anteriores e o motorista estava com PPD (Permissão para Dirigir) vencida em 19/05/2017. Foram lavradas as notificações pertinentes.