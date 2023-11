Após fortes chuvas no Paraná, mais sete rodovias têm tráfego liberado

O DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) informa aos usuários as condições atuais de bloqueio de rodovias estaduais devido às fortes chuvas no Estado. Os trechos estão com sinalização de emergência e a orientação aos motoristas é que redobrem o cuidado.

Novas liberações

PR-592 entre Nova Prata do Iguaçu e a Usina de Salto; PR-281 entre Santo do Lontra e Santa Izabel do Oeste; PR-484 entre Três Barras do Paraná e Boa Vista da Aparecida; PR-493 entre Dois Vizinhos e Verê; PR-180 entre Juvinópolis e Boa Vista da Aparecida; PR- 483 em Guaragi, distrito de Ponta Grossa; PR-364 entre Irati e São Mateus do Sul.

Bloqueios totais





PR-540 em Entre Rios, distrito de Guarapuava – Bloqueio do km 0 ao km 6, devido ao rompimento de um bueiro tubular metálico, que comprometeu o pavimento. O trecho já está em obras, com berço de concreto da nova galeria concluído e previsão de executar a galeria ainda semana, com aterro feito na sequência.

PR-836 e PRC-280 em União da Vitória – As duas rodovias com pistas alagadas devido à cheia do Rio Iguaçu, na altura do km 0.





PR-433 na Lapa – Bloqueio total no km 26 devido a alagamento da pista. Trecho é não-pavimentado.

PR-092 em Rio Branco do Sul – Bloqueio total devido ao surgimento de rachaduras no pavimento na altura do km 48. O DER/PR estuda soluções para recuperar o trecho e melhorias a curto prazo para retomar a trafegabilidade.





PR-239 em Pitanga – Bloqueio total do km 349+650 ao km 351 devido ao risco de queda do talude sobre a pista. Em função da gravidade do dano verificado, com surgimento de várias rachaduras de grande porte que inclusive danificaram o sistema de drenagem no local, será necessário manter a interdição enquanto é providenciada a recuperação total do maciço.

PR-170 em Pinhão – Rachaduras no pavimento no km 467, entre Faxinal do Céu e a Usina Hidrelétrica Governador Bento Munhoz da Rocha Netto. Bloqueio total entre Faxinal e a usina, e entre Bituruna e a usina. Já são feitos os levantamentos geotécnicos no local para definir os serviços necessários para recuperação da rodovia.





PR-151 entre São Mateus do Sul e a divisa com Santa Catarina – Devido às condições no município de Três Barras (SC), a ponte sobre o Rio Negro está com bloqueio total de tráfego.

