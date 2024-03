Após Prefeitura desistir, Estado negocia posse de terreno da Aeronáutica em Londrina

O cenário do terreno das antigas casas da Aeronáutica nesta quinta-feira (20) é outro, pelo menos quando o assunto é o mato alto.





Um dia depois da FOLHA mostrar o matagal que tomava conta da área, nas avenidas Santos Dumont e Paul Harris, na zona leste de Londrina , a CMTU (Companhia Municipal de Trânsito e Urbanização) fez a roçagem do espaço, que tinha vegetação até em parte da calçada, impedindo a passagem de pedestres.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O serviço foi promovido após a prefeitura comunicar, na terça-feira (19), que “as casas são da Aeronáutica, que tem a responsabilidade de sua destinação”. O lugar, que tem 17 imóveis abandonados e um terreno de cerca de sete mil metros quadrados, ainda poderá ter uma nova destinação em breve.





Depois que o município desistiu de ter a posse do espaço junto à FAB (Força Área Brasileira) por conta de imbróglios legais, o Governo do Estado quer assumir o lugar.

Publicidade





De acordo com nota enviada à reportagem pela Força Aérea Brasileira, o “Governo do Paraná sinalizou interesse na área visando a implantação do Centro Intersetorial de Referência e Atenção à População Migrante de Londrina e Região”. “Com isso, foram iniciadas as tratativas para possível transferência da área para o Governo do Estado”, destacou o texto.





A Seju (Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania) confirmou a informação e acrescentou que está negociando com o serviço público de propriedades da União. O projeto deverá ser uma parceria da pasta com a Prefeitura de Londrina.

Publicidade





Este centro existe apenas em Curitiba oferecendo informações à migrantes, refugiados e apátridas quanto ao acesso a serviços públicos estaduais e municipais.





A ideia é ampliar o leque de serviços prestados a este público em Curitiba, somando com a Assistência Social, o que também deverá acontecer em Londrina, caso a iniciativa se torne realidade.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: