Em Londrina, casas da aeronáutica são tomadas por mato e viram mocó

O problema é antigo, mas com tempo só tem piorado e chegou no limite. O estado de abandono das antigas casas da aeronáutica, no jardim Aeroporto, zona leste de Londrina, tem incomodado os moradores, que marcaram um protesto para quinta-feira (21) como forma de chamar a atenção sobre uma solução para a área, que tem cerca de sete mil metros quadrados. “É uma manifestação pacífica para tentar sensibilizar as autoridades”, frisou a corretora de imóveis, Cirlete Marcondes.





O espaço, atualmente, está tomado pelo mato alto, que impede até mesmo as pessoas de usarem parte das calçadas. Além disso, as residências estão vandalizadas, com pichações, vidros quebrados e também têm servido como abrigo para pessoas em situação de rua e usuários de drogas. Em um dos imóveis, por exemplo, é possível ver um colchão na entrada e na parte de dentro vários objetos, mostrando que o isolamento que havia sido colocado foi violado.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Insegurança que virou alvo de reclamação dos vizinhos. Isso a poucos metros do aeroporto governador José Richa e em frente à praça Nishinomiya, uma das principais da cidade. “É um descaso com o nosso bairro, visto que está ao lado do aeroporto, onde cuidam a todo momento da iluminação, é o trajeto para quem vai pegar um voo. Nós estamos indignados pelo descaso quando cobramos atenção ao problema das casas abandonadas”, lamentou a servidora pública Maria Izabel de Souza Alves, que mora há sete anos na região.





Insegurança que virou alvo de reclamação dos vizinhos. Isso a poucos metros do aeroporto governador José Richa e em frente à praça Nishinomiya, uma das principais da cidade. “É um descaso com o nosso bairro, visto que está ao lado do aeroporto, onde cuidam a todo momento da iluminação, é o trajeto para quem vai pegar um voo. Nós estamos indignados pelo descaso quando cobramos atenção ao problema das casas abandonadas”, lamentou a servidora pública Maria Izabel de Souza Alves, que mora há sete anos na região.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA.