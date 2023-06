Após quatro anos de obras, Prefeitura de Ibiporã inaugura Lago Dom Pedro Zilli

A paisagem mudou e tem atraído moradores da cidade e até da região. “Está ótimo em vista da quiçaça que era. Ficou muito bacana e acredito que vai valorizar o entorno”, opinou o pedreiro aposentado Laor dos Santos, que há cerca de oito anos mora no jardim da Éden e ficou animado com a finalização da obra do lago Dom Pedro Zilli, que foi oficialmente inaugurado no fim de semana em Ibiporã (Região Metropolitana de Londrina).





O lago vinha sendo chamado de Beltrão Park, por conta do bairro onde está localizado, no entanto, recebeu um novo nome, em homenagem ao religioso do Pime (Pontifício Instituto das Missões Exteriores) que se mudou para o município aos 17 anos, onde atuou com vários trabalhos pastorais e missionários. Primeiro bispo da diocese de Bafatá, na Guiné-Bissau, África, morreu vítima da Covid-19 em março de 2021.

A estrutura começou a ser construída há quatro anos e foi dividida em várias etapas, com algumas intercorrências durante os serviços. Em 2019, por exemplo, o município tentou um empréstimo de quase R$ 6,6 milhões junto à Caixa Econômica Federal, no entanto, a busca pelo recurso foi barrada na Câmara Municipal. A fase final foi assumida por uma terceirizada, que deveria ter concluído em dezembro, porém, houve atrasos justificados pelas chuvas.





No total foram gastos aproximadamente R$ 5,6 milhões. “A entrega do lago é uma conquista aguardada com grande expectativa e que, com certeza, servirá como um espaço de convívio e lazer para as famílias”, destacou o prefeito José Maria Ferreira.





