Apucarana acumula 63 mm de chuvas em apenas uma hora

A cidade de Apucarana apresentou um volume de chuvas bastante significativo no início da madrugada desta terça-feira (18). O Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná) destacou o volume pluviométrico em Apucarana, que foi de 93 milímetros, no acumulado da tarde de segunda-feira (17) e a madrugada desta terça, com pancadas de chuvas muito fortes.







Pouco depois de 0h até por volta de 1h20, foram 63 milímetros de incidência pluviométrica acumulada, colocando o quadro de Apucarana em destaque em todo o Norte do Paraná. Nesta terça-feira, conforme anuncia o Simepar, aumenta a condição de umidade e calor em várias regiões do Paraná. Com isto, aumenta a presença de nebulosidade e há previsão de chuvas em todo o estado.

De acordo com técnicos do Simepar, não houve ocorrência de ventos, mas há alerta de chuvas intensas, na mesma proporção, para quinta-feira (20).





Segundo a Defesa Civil local, foram registradas ocorrências como alagamento de algumas residências, queda de árvores e entupimento de bueiros. As situações mais preocupantes são nos residenciais Interlagos e Miriam.

O Secretário Municipal Interino de Serviços Públicos, Mauro Toshio Kitano, afirmou que as equipes trabalharam desde às 7 horas da manhã para desobstruir três localidades. “Não teve árvore caída, mas teve deslizamento de terra no Parque da Raposa, na rua rio das Cinzas, no Residencial Míriam e na rua Rolivar Beje, no residencial Interlagos. A enxurrada levou terra em frente às casas, mas já está tudo resolvido”, declarou Kitano. Sobre as bocas-de-lobo entupidas, Kitano relatou que receberam 18 pedidos para desobstruir as estruturas. “Nosso caminhão está em campo solucionando os problemas”, garantiu Kitano.





O prefeito Junior da Femac (PSD) acompanhou na manhã desta terça o trabalho das equipes da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos. “Os operários da prefeitura estão trabalhando no recolhimento de árvores, galhos, desobstrução de bueiros e limpeza de ruas que tiveram deslizamentos de terra”, informou. Ele alertou os apucaranenses para adotarem medidas preventivas, devido às fortes chuvas previstas para quinta.





Para obter ajuda da Defesa Civil e da Guarda Civil Municipal, as pessoas podem ligar para o número 153 ou para a Secretaria de Serviços Públicos, no telefone (43) 3427-8431.





(Atualizado às 16h23)