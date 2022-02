Apucaranense preso por tráfico no aeroporto de Bangkok deve contratar advogado tailandês

Jordi Vilsinski Beffa, apucaranense detido com 6,5 quilos de cocaína escondidos em duas malas no Aeroporto de Suvarnabhumi, em Bangkok, na Tailândia, no dia 15 deste mês, está na Prisão Central de Samut Prakan, que fica no distrito de Klong Dan, a cerca de 35 km do centro da cidade. O advogado dele no Brasil, Petronio Cardoso, ressaltou que ele está em uma área de isolamento para cumprir o protocolo de quarentena contra a Covid-19. “Nessa prisão é possível fazer vídeo chamada por um aplicativo disponibilizado pela direção do presídio, mas ele só estará disponível a partir do dia 7 de março.”

“Até agora o que temos das autoridades tailandesas é a informação de que ele foi detido no aeroporto. Depois da vistoria por raio-X foi detectado alguma coisa estranha na bagagem. Ele teve as malas revistadas e os policiais encontraram 6,5 kg de cocaína. Na verdade, a princípio, nem ele sabia que as drogas estavam na mala dele”, ressaltou o advogado. O único contato feito com a família foi por meio de mensagem encaminhada a amigos.





Cardoso entrou em contato com a embaixada da Tailândia no Brasil, que passou as documentações necessárias para fornecer às autoridades e orientou a necessidade de ter um advogado tailandês. "Vamos demonstrar que ele estava trabalhando, que possui residência fixa e que sua família é normal e trabalhadora. Jordi foi mula nesse caso. Não temos informação de quem entregou a mala a ele. Ele saiu de casa com apenas uma mochila e foi detido no aeroporto com a mochila e duas malas”, ressaltou o advogado.





