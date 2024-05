Arapongas: Centro Pop estende atendimento em abrigo emergencial até sábado

O Centro Pop de Arapongas (região metropolitana de Londrina) vai estender até sábado (1) o atendimento no abrigo emergencial para acolhimento da população em situação de rua nos dias de frio mais intenso.





O serviço especializado de acolhimento está ocorrendo desde a última sexta-feira (24). O horário de entrada é às 18h, com permanência até 8h00 do dia seguinte. As pessoas em situação de rua terão acesso à alimentação (jantar e café da manhã), itens de higiene pessoal, entrega de roupas e cobertores.

Ainda segundo o Centro Pop, 47 pessoas foram atendidas até o domingo (26). Nas abordagens, 30 pessoas recusaram atendimento e 19 cobertores foram entregues.