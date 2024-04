Arapongas: estão abertas as inscrições do processo seletivo para contratação de estagiários

A prefeitura de Arapongas abriu, nesta segunda-feira (1), o processo seletivo para a contratação de estagiários para a formação de cadastro de reserva. A inscrição é gratuita e pode ser feita até as 17h do dia 19 de abril pelo site oficial.





O edital do concurso oferece vagas de estágio para Nível Médio e para Nível Superior com carga horária de 4h ou 6h por dia. Os salários variam de R$ 500,00 para nível médio até R$ 950,00 para nível superior com carga horária de 6h.



Além do salário, o edital oferece um auxílio transporte de R$50,00 paa o estagiário a ser creditado com o pagamento mensal da bolsa auxilíio. Leia o edital completo no site.