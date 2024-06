Arapongas lança Campanha do Agasalho 2024

A Semas (secretaria municipal de Assistência Social) de Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) realizou o lançamento oficial da 8ª edição da Campanha do Agasalho 2024 “Cabide não sente frio” nesta quarta-feira (12).





A cerimônia de abertura aconteceu no CCI (Centro de Convivência do Idoso) Tia Su, na região do jardim Petrópolis, com a presença de autoridades. Por mais um ano, a campanha incentiva para a doação de agasalhos, roupas e cobertores em bom estado a serem doados para as famílias que mais precisam.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





A secretária da Semas, Terezinha Canassa, reiterou sobre a importância das doações e pediu a colaboração de todos. “Um gesto simples, mas que faz a diferença na vida de muitas famílias. Faça a sua doação, com itens em bom estado de uso, e ajude a população."





O prefeito Sérgio Onofre reforçou sobre a solidariedade e para que a população contribua com a Campanha do Agasalho 2024.

Publicidade





Como doar?





Publicidade

Cerca de 150 caixas coletoras com o slogan da campanha foram distribuídas em diferentes locais. Elas estão presentes em todos os Centros de Convivência do Idoso: CCI Antonieta Zampaollo (rua Andorinha do Rio - Parque Industrial IV) – anexo ao CEU DAS ARTES; CCI Tia Su (rua Gavião Preto, nº439 – jardim Petrópolis) e CCI Feliz Idade (r. Iratauá, 781 - vila Araponguinha).





Nos Centros de Referência em Assistência Socia: CRAS Del Condor (r. Iratauá, 2800 - conj. Flamingos); CRAS Zona Sul (rua Saía-azul esq. com rua Quete – jd. São Bento); CRAS CSU (av. Gaturamo, 1000 - Jardim Aeroporto) e CRAS Araucária (rua Maria Faceira, 40, conjunto Araucária). Além do Paço Municipal (rua Garças, nº 750 – Centro), Escolas Municipais, CMEIS e edifícios residenciais e comerciais de Arapongas.





*Com informações da Prefeitura de Arapongas