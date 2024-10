Polícias do PR, SP e GO cumprem 21 mandados contra quadrilha que furtava prédios de luxo no Paraná

Nesta terça-feira (15), a PCPR (Polícia Civil do Paraná), a PCGO (Polícia Civil de Goiás) e a PCSP (Polícia Civil de São Paulo) estão nas ruas para cumprir 21 mandados judiciais contra uma organização criminosa envolvida em furtos e roubos em prédios de luxo em cinco estados do país. O grupo é suspeito de causar prejuízos que ultrapassam R$ 50 milhões.





A operação faz parte de uma investiga o envolvimento de uma organização criminosa em furtos e roubos em prédios de luxo. Eles são suspeitos de cometer crimes no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Santa Catarina. São oito mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade





O delegado da PCPR Marcelo Magalhães destacou a abrangência das atividades do grupo criminoso, que operava em várias cidades do país. “Eles agiam não só em Curitiba e São Paulo, mas em várias cidades do país. O grupo atuava praticamente toda semana, sempre em um lugar diferente. Durante as investigações, foi apurado que alguns membros da associação criminosa participaram de crimes em Goiás e no Paraná”, afirmou.





O delegado da PCGO Altair Gonçalves Júnior explicou como os criminosos agiam nos condomínios, utilizando técnicas para se infiltrar de maneira discreta. “Eles usavam engenharia social, entravam na área social dos condomínios, muitas vezes passando por moradores ou visitantes. Com acesso ao condomínio, invadiam os apartamentos e roubavam diversos objetos de valor.”