Arapongas simula acidente entre trem, ônibus e carro para conscientizar população

RML: ônibus do transporte coletivo é incendiado em Centenário do Sul

Campanha no Paraná arrecada 22 mil itens de ajuda para o Rio Grande do Sul

"Fazemos o treinamento para nunca precisarmos fazer na prática, na vida real. Mesmo assim, as equipes precisam estar treinadas, o que inclui as forças de segurança. Os órgãos que estão participando podem ser acionados de uma hora para a outra e todos precisam saber quais são seus papéis", explica Paulo Argati, secretário municipal da Segurança Pública e do Trânsito.





Argati comenta, ainda, que a desatenção é uma das principais causas de acidentes envolvendo trens em Arapongas. "Sempre procuramos manter os locais, as passagens todas bem sinalizadas. Em todos os lugares tem uma placa de 'pare, olhe, escute' e, mesmo assim, às vezes por desatenção, mas pessoas acabam passando e causando um acidente."





O município de Arapongas, de acordo com o secretário da pasta, foi um dos primeiros do Brasil a fazer convênio com a companhia ferroviária Rumo para implantar sensores nas passagens de trem. Das 16 passagens, quatro contam com os equipamentos eletrônicos.

Publicidade





"Esses quatro pontos são responsáveis por 70% dos acidentes que aconteceram nos últimos cinco anos em Arapongas. Esse foi o motivo de escolhermos esses quatro pontos para instalar os sensores. Inclusive, essa passagen onde está acontecendo a simulação é um deles, então a gente espera continuar essa parceria", declara.





Veja algumas imagens da simulação realizada nesta sexta-feira: