Bilhetes de sorteio do Nota Paraná já estão disponíveis para consulta

Os contribuintes cadastrados no Nota Paraná e Paraná Pay, ambos vinculados à Secretaria de Estado da Fazenda, já podem consultar no aplicativo ou site do programa os bilhetes eletrônicos para o sorteio de novembro, que acontece na próxima segunda-feira (7). Ao todo, foram gerados 31,9 milhões de cupons de aproximadamente 2,7 milhões de pessoas que colocaram o CPF na nota nas compras referentes ao mês de julho.





A liberação dos créditos e os sorteios vão ocorrer na próxima semana. Os contribuintes cadastrados no programa Nota Paraná concorrem a prêmios de R$ 10, R$ 10 mil, R$ 200 mil e à premiação máxima, de R$ 1 milhão. Já para as entidades sociais são prêmios de R$ 100 a R$ 20 mil.

Para o sorteio do Paraná Pay foram gerados 16,7 milhões de bilhetes e vão concorrer 1,7 milhão de consumidores. São distribuídos prêmios de R$ 100 que podem ser usados nos estabelecimentos do setor do turismo, gás de cozinha e de combustíveis.