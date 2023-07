Bloqueio parcial de ponte de Morretes para obras inicia nesta segunda-feira

A ponte metálica sobre o rio Nhundiaquara em Porto de Cima, distrito de Morretes (Litoral), vai ser bloqueada parcialmente a partir desta segunda-feira (24) para finalização das obras de reforma e manutenção em andamento.





Segundo o DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná), autarquia da Seil (secretaria de Infraestrutura e Logística), a ponte, localizada na rodovia PR-411, já recebeu serviços de tratamento e reforço das estruturas metálicas e de concreto nas laterais e abaixo dela. Para a etapa final, no tabuleiro, vai ser necessário o bloqueio parcial do tráfego de veículos. O investimento na reforma é de R$ 1.844.444,43.

Em atendimento de solicitações de lideranças, comunidade e comércios locais, os serviços vão ocorrer em intervalos e, principalmente, no período noturno, com o objetivo de garantir o acesso de visitantes ao distrito nos dias e horários de maior movimento, já que o turismo é a principal fonte de renda da localidade.





A operação pare-e-siga, típica em obras desse natureza, não será possível no caso da ponte sobre o rio Nhundiaquara, já que ela é de pista única.

A maior atividade na obra vai ser a demolição das placas de concreto do tabuleiro da ponte e a substituição por um novo gradil metálico, que vai exercer menos peso sobre o restante da estrutura e garantir uma sobrevida maior. Os serviços estavam previstos para iniciar na semana passada, mas foram adiados por não ser possível fazer soldagem do gradil embaixo de chuva.





Desvio

Durante os horários de interdição, usuários podem acessar Porto de Cima ou a PR-410 por Morretes, pela PR-408. Pedestres e ciclistas podem fazer a travessia mesmo durante os serviços na ponte, por meio de uma passarela temporária ao lado da estrutura.





Os serviços na obra serão executados principalmente durante o período noturno, sem bloqueios de tráfego nas sextas-feiras e sábados, e no domingo somente depois das 22h. Iluminação específica para as atividades será empregada durante os trabalhos, que devem durar 45 dias, até 6 de setembro.

