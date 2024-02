Assembleia Legislativa retoma votação de projetos no dia 19 de fevereiro

Após voltar do recesso na segunda-feira (5), a Alep (Assembleia Legislativa do Paraná) só retoma a votação de projetos na próxima segunda-feira (19). Em função do Carnaval, não houve sessões nesta semana.





E um dos seis itens da pauta da sessão plenária é o projeto de lei 679/2023 que propõe conferir a Inácio Martins o título de capital do Pinhão.

A iniciativa é dos deputados Alexandre Curi e Artagão Junior, ambos do PSD, que justificam a produção e a importância do produto para o município: Inácio Martins produz cerca de 700 toneladas anuais é o maior produtor de pinhão do Paraná.





“Com altitudes que chegam a 1.198 metros, Inácio Martins é o município mais alto do Paraná e integra a bacia hidrográfica do Rio Iguaçu. Em seu território, há também duas Unidades de Conservação de Proteção Integral e cobertura florestal de 72%, sendo 38% matas nativas e 34% reflorestamentos. Tais características impulsionam a produtividade de araucárias”, justifica o texto.

Além disso, o projeto destaca a emblemática Festa do Pinhão, que chega a 15ª edição em 2024. Realizado anualmente, o evento celebra tradições culinárias e promove a Olimpíada do Agricultor Familiar.





“A proclamação de Inácio Martins como Capital do Pinhão é a convergência de seu legado natural, cultural e econômico. Reconhecer sua posição central na produção de pinhão e o esforço em promover a sustentabilidade é um passo importante para enaltecer e fortalecer sua identidade, além de ampliar oportunidades de desenvolvimento para toda a região do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Regional (CONDER)”, reforçam os autores.

Também em primeira discussão está projeto de lei 151/2022, do deputado Douglas Fabrico (CID), que anexa a proposta 188/2022, assinada pelo deputado Professor Lemos (PP). A iniciativa denomina de Luiz Augusto Boroto o viaduto no KM 236 + 800m, da BR 163, no município de Toledo.





De acordo com o texto, o homenageado se tornou pioneiro na área da avicultura, sendo o primeiro a construir aviários na região.





E, ainda, o projeto 774/2023, que concede o Título de Utilidade Pública à Associação dos Municípios do Vale do Ivaí Turismo, com sede em Apucarana. Assina a proposição o deputado Reichembach (PSD).





