Cambé lança projeto Noites Frias com ações de acolhimento emergencial

A Prefeitura de Cambé (região metropolitana de Londrina), por meio da Secretaria de Assistência Social e Cidadania, em atenção às Ações Emergenciais Noites Frias, está monitorando as temperaturas (disponibilizadas pelo Simepar) registradas em Cambé para disparar o plano de ação, junto com voluntários, quando os termômetros marcarem temperaturas inferiores a 8ºC.

A equipe de abordagem social está nas ruas em busca ativa e iniciará a ação e, a partir das 19h, o Centro da Juventude receberá as pessoas que necessitarem. Lá, os acolhidos poderão tomar um banho quente, receberão refeição noturna, pernoite e café da manhã.

A ação é destinada para os casos que excederem os atendimentos já realizados pela equipe do Abrigo Pe. Manoel Coelho.





Além das ações realizadas nas noites frias deste período, a Secretaria de Assistência Social e Cidadania conta também com o Programa Cambé que Acolhe, que consiste na distribuição de roupas e cobertores doados. De acordo com a coordenadora do projeto, Rosangela Lemes, “essas ações nos aproximam da população, nos proporcionam um projeto mais humanizado”.





Segue como canal de atendimento para a população, o número do WhatsApp 43 3174-0294.