Caminhão carregado de refrigerantes se incendia na PR-445 em Londrina

Um caminhão carregado de refrigerantes pegou fogo quando trafegava na PR-445 em Londrina na noite de segunda-feira (29).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu por volta das 19h30, no sentido do trevo do distrito de Guaravera a Tamarana (Região Metropolitana de Londrina). O Scania R450 A 6X2 de placa de Cambé trafegava pelo local quando o condutor relatou que ouviu um barulho e, imediatamente, notou que começou a queimar o veículo à margem direita da via. Houve derramamento e perda parcial da carga, mas o caminhoneiro, identificado somente como J.L.M., não se feriu.